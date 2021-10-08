الكرنب: صديق الموائد.. متعدد الفوائد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زراعة الكرنب لها ضوابط، فمنها ضرورة أن تتراوح مدة نثر البذور حتى الزرع من 18 إلى 38 يومًا، وتزرع الشتلات الصغيرة فى حقل خصب جيد وخالٍ من الأعشاب الضارة، ويجب أن تكون وفق صفوف بينها مسافات تباعد، مع توافر تهوية مناسبة، ويتم تطبيق الرى بالتنقيط والتسميد، حيث يحتاج الكرنب إلى كمية كافية من الماء لتنمو رؤوسه المورقة.

زراعة شتلات الكرنب

ويجب أن نكون حريصين على عدم رى محاصيلنا بشكل مفرط، لأن النباتات لا يمكنها تحمل التربة المغمورة بالمياه.

زراعة شتلات الكرنب

الكرنب نبات ينمو ويزدهر فى التربة الغنية بالمغذيات جيدا. كما يحتاج إلى موقع مشمس. ويجب تحضير الحقل قبل زرع البذور أو الشتلات الصغيرة.

زراعة شتلات الكرنب

يقول المزارعون ذوو الخبرة إنه من المفيد حرث التربة قبل البدء فى عملية الزراعة أو البذر المباشر. فى معظم الحالات، يفضل الكرنب التربة الخصبة.

زراعة شتلات الكرنب

وللكرنب فوائد عديدة، منها تعزيز صحة الدماغ والقدرات الذهنية وتحسين صحة البشرة مع السيطرة على ضغط الدم وارتخاء الشرايين وزيادة تدفق الدم والأكسجين عبرها مع تقوية العظام، فضلا عن كونه مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة القوية ومحاربة العدوى والالتهابات وتعزيز المناعة.

زراعة شتلات الكرنب

ويساعد فى تقليل نسب الكوليسترول الضار فى الجسم مما يؤدى إلى تحسين صحة القلب والشرايين، فهو يحتوى على الكبريت والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والماغنسيوم ويمتلك مجموعة مختلفة من الفيتامينات، مثل: فيتامين ب1، وفيتامين ب6، وفيتامين ب5، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وفيتامين ك.

زراعة شتلات الكرنب

زراعة شتلات الكرنب