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محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

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محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان محافظ الجيزة: لا زيادة في تعريفة المواصلان

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات السرفيس في نطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار جاء ذلك على خلفية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية والتي نشرت في الوقائع المصرية وتضمنت تعديل أسعار البنزين وزيادتها ٢٥ قرشا للتر الواحد وتثبيت سعر السولار اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.

ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

وأشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (١١٤) بالاضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

المصرى اليوم

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