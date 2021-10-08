صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي والمواطنين بلقاح كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومديري الوقائي بالمحافظة، ووكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة خطة التطعيمات الروتينية لطلبة المدارس، التي سيتم بدء العمل بها اعتبارا من الأحد المقبل، وكذلك مناقشة خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.



تناول الاجتماع مناقشة تطعيم طلاب الصف الثاني والرابع بالمرحلة الابتدائية بالتطعيم الثنائي، وطلاب الصف الأول ببراعم الأطفال وبالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة، بالتطعيم ضد بكتيريا الالتهاب السحائي، من خلال الفرق الطبية بالمحافظة، وأيضاً مناقشة عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية المختلفة بالمحافظة، والتقارير الإشرافية على الإدارات الصحية.



أكد وكيل الوزارة تحليل البيانات والإحصائيات اليومية للعمل، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومناقشة أوجه القصور في أداء العمل، والوقوف على الحلول المناسبة لبعض السلبيات، وكذلك خطة العمل اليومية والقادمة للفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عاما فأكثر بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وتطعيم المسافرين للخارج، وعمل الفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وعمل الفرق المشاركة في حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقي لقاح كورونا.



كما أكد وكيل وزارة الصحة انتشار الباصات الخاصة بالحملة بالميادين وأماكن التجمعات بالمحافظة، للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، والتأكيد على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وتفعيل العمل بمراكز التطعيم الجديدة، والتأكيد على عمل الفرق المتحركة بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة، ومن خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها.



كما ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية توزيع لقاحات كورونا على الإدارات الصحية بالمحافظة، ومنها لقاح فايزر والذي سيتم تطعيم المواطنين به من عمر ١٦ عاما فأكثر اعتباراً من الغد، على أن يتم تسجيل المواطنين من سن ١٦ وحتي ١٨ عاما على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، ويتم توجيههم لمكان التطعيم لتلقي لقاح فايزر.



وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.