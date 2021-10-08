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المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد

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المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا المغرب على أبواب تحقيق المناعة المجتمعية ضد

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قال جمال الدين البوزيدي، طبيب متحصص في الأمراض الصدرية والتنفسية إن المناعة الجماعية في المغرب وفق الأبحاث تبدأ معالمها بالظهور فور تلقيح أو إصابة 50 % من المواطنين بكورونا.

وأكد البوزيدي أن المغرب قريب من المناعة الجماعية، لكن الأمور كلها رهينة بعدم ظهور متحور جديد يربك المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن «متحور دلتا سبيل المثال خفض كثيرا من فعالية اللقاحات، ووفقا للدراسات الاستشرافية الآن، فالمناعة الجماعية مرتبطة بتلقيح أكثر من % من المغاربة».

ومن المرتقب أن تلقح وزارة الصحة 33 مليون نسمة، بعد اقتناء 66 مليون حقنة، وهو معدل يكفي لتحقيق المناعة الجماعية، وفق تصريحات الخبراء.

المصرى اليوم

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