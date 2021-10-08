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حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فى لاتفيا

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حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا فى لاتفيا حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد فى لاتفيا

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أعلن رئيس وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز، أن مجلس إدارة الأزمات في البلاد قرر حظر التسوق للسكان الذين لم يتم تطعيمهم ضد ، والاستثناء الوحيد سيكون على السلع الأساسية.

وقالت كارينز في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس: «لن يتمكن الأشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة التطعيم من كورونا من الذهاب إلى المحال للتسوق، مضيفا أن الاستثناءات ستكون منافذ البيع بالتجزئة التي تحتوي على سلع أساسية، وحث كارينز مواطنيه على التحول إلى أسلوب العمل عن بُعد، إن أمكن، مشيرا إلى أن المجلس ألزم جميع طلاب المدارس بارتداء الكمامات.

ومن المقرر أن توافق على قرار المجلس مع العلم أن 50% من السكان تلقوا جرعات اللقاح ضد «كوفيد – 19».

المصرى اليوم

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