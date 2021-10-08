ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي (صور)

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استهدفت حملة مكبرة من حي العامرية أول بالتنسيق مع مباحث التموين في الإسكندرية، مخزن يحوي كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام.

تلقى ضباط المباحث معلومات تفيد وجود مخزن بنجع العرجي بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي يحوي منتجات منتهية الصلاحية.

ومن جانبه، قال محمد عبدالله، رئيس حي العامرية أول، إنه تم استهداف المخزن بالتنسيق مع قوات الشرطة وضبط بداخله كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى التحفظ على المضبوطات وإيداعها بديوان عام الحي وغلق وتشميع المخزن، مشيرا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمخزن غرب الإسكندرية- صور

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمخزن غرب الإسكندرية- صور

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمخزن غرب الإسكندرية- صور