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ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتشميع مخزن فى الإسكندرية (صور)

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ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتشميع مخزن فى الإسكندرية (صور) ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتشميع مخزن فى الإسكندرية (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أن الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، في اطار توجيهات بالحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وشن حي العامرية أول، بالتنسيق مع مباحث وقوات شرطة العامرية أول، وجميع الإدارات المعنية، حملة على أحد المخازن بنجع العرجي بالطريق الصحراوي وتم ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، والتحفظ عليها وإيداعها بمبنى ديوان عام الحي، وغلق وتشميع المخزن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

المصرى اليوم

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