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منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق

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منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق
أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن «الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم».

وأضاف البيان: «الكاظمي خاطب اللجنة قائلا.. إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات»، مجددا تأكيده على «أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات».

وأوضح أن «نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءا من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن»، موجها «أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم».


الوطن السعودية

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