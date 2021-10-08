أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي

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توافدوا للاحتفال مرددين: "لقد استعدنا نادينا"

يحلم مشجعو نادي نيوكاسل بمجد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن دفعت عملية الاستحواذ بقيادة صندوق الاستثمارات السعودي النادي إلى مصاف كبار الأندية في دوري كرة القدم الأقوى في العالم.

وتوافد آلاف المشجعين السعداء خارج ملعب سانت جيمس بارك، وأرجاء المدينة كافة، بعد إتمام عملية الاستحواذ بالكامل، وهم يهتفون "لقد استعدنا نادينا"، بحسب ما تنقل وكالة "فرانس برس" الدولية.

"العملاق النائم"

وأبدى المشجعون سعادتهم البالغة بالاستحواذ السعودي على ناديهم، وتفاؤلهم بما ينتظره من مستقبل، واصفين ذلك بأنه خطوة كبرى نحو استعادة مكانة الفريق، وإيقاظ "العملاق النائم"، وقال أحد المشجعين المبتهجين، ويُدعى جاستن كوان: "إنه شيء عظيم بالنسبة للمدينة.. إنه أمر رائع للغاية".

مضيفاً: "نحن في حاجة ماسة إلى ذلك، والنادي، والمدينة أيضاً. لقد تعرضنا للتهديد مرات عديدة في ظل المالك السابق. نحن عملاق نائم وقد حان الوقت. إنه جميل للنادي والمنطقة. الجميع سعداء".

كما رحب لوك واتسون بالاستحواذ، الذي أنهى فترة حكم مايك آشلي، التي لا تحظى بشعبية والتي استمرت 14 عاماً، قائلاً: "أنا سعيد للغاية، إنه شيء لا يصدق. الآن لدينا شخص يريد الاستثمار في النادي ويأخذ النادي إلى مكان آخر".

وأعرب المشجع المتحمس عن أمنياته في جلب الإدارة الجديدة لعدد من اللاعبين المميزين، بقوله: "أتمنى أن أراهم يستثمرون في مدرب لديه خبرة كبيرة، وعدد قليل من اللاعبين الجيدين في البداية".

ويمتلك نادي "نيوكاسل يونايتد" تاريخًا عريقًا، فقد تأسس عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند، وهو سابع أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقًا للبطولات، لكنه لم يفز بأي لقب كبير منذ عام 1969، كما يحتل المركز 19 في الترتيب العام بعد مرور 7 جولات، إلا أن الإدارة الجديدة عازمة على تغيير ذلك الواقع.

وقالت أماندا ستافيلي، عضو مجلس الإدارة الجديد للنادي الإنجليزي، أن الملاك الجدد يريدون أن يصبح النادي متنافساً في دوري أبطال أوروبا في قادم الأعوام، كما يضعون نموذج مانشستر سيتي نصب أعينهم لتحويل النادي إلى قوة كبرى في عالم كرة القدم الإنجليزية والعالمية.