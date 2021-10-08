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مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

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مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

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لقى شخص مصرعه بينما اصيب 17 آخرين في حاديثين منفصلين اليوم الجمعة بمركز الخارجة في الوادى الجديد .

كان اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 7 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي جنوب قرية بورسعيد بطريق الخارجة – باريس، حيث أسفر عن إصابة 5 اشخاص وطفلان كانوا على متن السيارة، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة لحين إستقرار الحالات .

وفى نفس السياق شهد مشروع فوسفات أبوطرطور بطريق الخارجة- الداخلة، إنقلاب سيارة كانت تقل عمال داخل المشروع اثناء التوجه لاداء صلاة ظهر الجمعة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلب وادت إلى مصرع احد العاملين بالمشروع ويدعى محمد مسعد، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى لحين إنهاء إجراءات الدفن، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات لتلقى العلاج بالمستشفى الجامعى بأسيوط .

وتم تحرير محضرين بالحادثتين واخطرت النيابة لتتولى التحقيق .

المصرى اليوم

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