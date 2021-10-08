غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز

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اغلقت لجان الاقتراع بنقابة الأطباء، أبوابها أمام أعضائها الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في تمام الخامسة مساءا، وسمحت اللجنة المشرفة للمتواجدين بمحيط اللجان بالادلاء بأصواتهم، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ عملية الفرز بمجرد انتهاء اخر ناخب باللجنة من التصويت.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، اعلنت أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع، لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، فيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، بالاضافه إلى سداد إشتراك النقابة حتي عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانيه تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.