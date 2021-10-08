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تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

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تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

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قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

المصرى اليوم

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