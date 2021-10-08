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ضبط طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

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ضبط طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية ضبط طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

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تمكنت مديرية بالغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، من ضبط طن حلوى مولد، قديمة وغير صالحة للاستهلاك الادمى بقصد بيعها وترويجها بالأسواق في المولد النبوى.

اكدالمهندس محمد ابو هاشم وكيل تموبن الغربيخ شن حملة على امتكن بيع حلوى المولد وتم ضبط 100 كرتونه حلوى المولد، زنة الواحدة 10 كيلو جرام مركونة داخل محل حلويات ومشتبة في صلاحيتها بقصد بيعها وترويجها بالأسواق.

وتم ضبط الكميه قبل ترويجها وتوزيعها على المواطنين بأسواق مدينة طنطا خلال احتفالات المولد البدوي.. تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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