إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر 

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صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، بأنه تم اليوم الجمعة رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

وأضاف أن المخالفة كانت بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض همام بقرية الرزيقات قبلى، وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرزيقات ومسئولي التنظيم بالقرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.