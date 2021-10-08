أخبار عاجلة

غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي -
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره -
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً -
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين‎ للرياض وجدة -
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021 -
"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب -
برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم -
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل) -
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج -
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر 

Print
إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر  إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر 

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، بأنه تم اليوم الجمعة رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

وأضاف أن المخالفة كانت بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض همام بقرية الرزيقات قبلى، وتم إزالة التعدي في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرزيقات ومسئولي التنظيم بالقرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج

وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج