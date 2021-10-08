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قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب أمام ليبيا

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قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب أمام ليبيا

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يستعد منتخب لمواجهة نظيره الليبي مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلق ضيفه الليلة منتخب ليبيا برصيد 4 نقاط مقابل 6 لأبناء ليبيا بعد جولتين من مشوار التصفيات.

ويقود منتخب مصر في هذه المباراة البرتغالي كارلوس كيروش في أول مباراة رسمية له بعدما أشرف على المنتخب في أول مباراتين أمام أنجولا والجابون حسام البدري المدير الفني السابق.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «المصري اليوم» من قلب معسكر منتخب مصر ينتظر أن يخوض كارلوس كيروش المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأكرم توفيق.

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

ولن يتغير التشكيل الرسمي الذي سيتم إعلانه في الساعة الثامنة تقريباً عن هذا التشكيل باستثناء ربما لاعب واحد فقط.

وتنطلق مباراة مصر وليبيا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

المصرى اليوم

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