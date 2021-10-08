عماد سليمان يكشف صفقات الإسماعيلي والراحلين وموقف محمد حسن والترهوني

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كشف عماد سليمان عضو اللجنة الفنية ،المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن الصفقات الجديدة التي تم تدعين بها الفريق، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال عماد سليمان، في تصريحات صحفية :«مجلس الإدارة واللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة بالتنسيق مع الجهاز الفنى قد أبرمت مجموعة من الصفقات وهم، أحمد عادل عبدالمنعم (حارس مرمى)، عمر رضوان (حارس مرمى)، عصام صبحى (ظهير أيمن)، عبدالله جمعة (ظهير أيمن)، أحمد عيد (ظهير أيمن)، محمد الترهونى (ظهير أيسر)، محمد دسوقى (ظهير أيسر)، الزامبى جاستن شونجا (مهاجم)».

وأضاف :«تلك الصفقات جاءت بعد جهود كبيرة من اللجنة، استمرت حتى اللحظات الأخيرة وفى ضوء الإمكانات المتاحة للنادى ماديا وحسب الفرص المتاحة في سوق الانتقالات، اجتهدنا بغية تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سيكونوا إضافة حقيقة للفريق».

وتابع :«الصفقات الجديدة أغلبها يتمتع بمرونة تكتيكية، حيث يجيد عبدالله جمعة وأحمد عيد اللعب في أكثر من مركز منها الظهير الأيسر والوسط المدافع وهو ما سيمنح الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف تعدد في الخيارات الفنية».

واوضح :«محمد حسن لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، تم الاتفاق معه على كل شىء وحاولنا حتى اللحظات الأخيرة استقدامه سواء بدفع مقابل مادى أو من خلال صفقات تبادلية لكن مسئولو نادى سيراميكا كليوباترا تمسكوا باستمرار اللاعب بعد خوضه تجربة الإعارة ضمن صفوف الدراويش الموسم الماضى».

وأكمل:«محمد الترهوني، له مكان في قائمة الفريق وموقف النادى سليم بدون ادنى شك وقدمنا كل أوراق اللاعب ونتمنى من اتحاد الكرة إعطاء الحق لاصحابه والذى نثق فيه أن يساند الفريق في قيده حتى نتمكن من إشراكه».

وأشار :«محمد مجدى حارس المرمى ووجيه عبدالحكيم الجناح خرجا على سبيل الإعارة لصفوف فريق نادى هويدى (مصر المقاصة سابقا) وعمر هنيدى سينتقل معارا للمريخ البورسعيدى ومحمد الضرف انتقل بشكل نهائى ضمن صفقة تبادلية للمقاصة من أجل ضم محمد دسوقى فيما بات حازم مرسى على قائمة الإنتظار وهناك تفكير لإعارة كل من محمود عبدالله ومروان شوقى».