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الموافقة على حضور جماهير كولن الألمانى بنسبة 100%

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الموافقة على حضور جماهير كولن الألمانى بنسبة 100% الموافقة على حضور جماهير كولن الألمانى بنسبة 100%

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أعلن نادي كولن الألماني لكرة القدم أنه طبقا لقرار السلطات الصحية، يمكن للفريق اللعب وسط حضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.

ويُطبق ذلك عندما يخوض كولن مباراة الديربي ضد ضيفه باير ليفركوزن في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيسمح بالحضور الجماهيري في المباراة بنسبة 100%، وهو الأمر الذي كان مستحيلا لفترة طويلة بسبب جائحة المستجد.

وتقرر في بداية ظهور الوباء خوض أغلب الفرق مبارياتها من دون حضور جماهيري ثم جرى السماح بحضور الجماهير جزئيا في الاستادات من أجل منع التقارب الجسدي والتصدي لانتشار العدوى.

وتتضمن شروط دخول الاستاد تقديم ما يثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو ما يثبت التعافي من العدوى، حسب ما أوضحه النادي مساء أمس الخميس.

ويستثنى من ذلك فقط الأطفال ممن لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما أو الأشخاص الحاملين لبيان طبي يؤكد أنهم لا يمكنهم تناول اللقاح.

وطبقا لقرار السلطات الصحية، يمكن لكولن خوض المباريات على ملعبه بحضور 50 ألف مشجع اعتبارا من 24 أكتوبر الجاري.

وقال ألكسندر فيرله المدير الإداري لنادي كولن: «نثني بشكل هائل على جميع مشجعينا الذين قدموا نموذجا يحتذى به والتزموا بالقواعد خلال المباريات الماضية على ملعبنا، فقد أظهروا للناس أن مفهوم النظافة والتصدي للعدوى لدينا جرى تطبيقه بشكل رائع.

المصرى اليوم

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