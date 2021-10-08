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36 لاعبًا في قائمة فاركو للموسم الجديد

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36 لاعبًا في قائمة فاركو للموسم الجديد 36 لاعبًا في قائمة فاركو للموسم الجديد

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أسدل الستار أمس الخميس على سوق الانتقالات الصيفية المصرية استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها 25 أكتوبر الجاري، حيث أبرم نادي فاركو 22 صفقة جديدة، لتدعيم صفوفه للموسم الجديد، الذي يظهر فيه بدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدير الفني مجدي عبدالعاطي.

وشهدت قائمة الفريق البرتقالي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز تواجد كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي- محمود السيد- محمد سعيد شيكا- صبري جاد (تحت السن).

خط الدفاع : رامي صبري- عبدالله بكري- أحمد عبدالعزيز مودي- أحمد عوض- ياسين مرعي (تحت السن)- عزمي غومة- عبدالناصر دي ماريا- جابر كامل- علاء سلامة- أحمد محمود (تحت السن).

خط الوسط : محمود حمادة- محمود عماد- بلال جمال- أحمد الصغيري- مصطفى حمادة- كينجسلي سوكاري- أحمد سعيد- هشام فتح الله- أحمد البحراوي- حسن طارق- هاني السيد- أحمد مجاهد- وليد على (تحت السن).

خط الهجوم : رزقي حمرون- محمد فؤاد- إسلام جمال- إيريك أيوك- سيف تيري- عمرو جمال- على بهيج- أحمد شريف (تحت السن)- زياد طلبة (تحت السن).

المصرى اليوم

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