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خرج أبطال حكاية «ماريونيت»، بمسلسل «وراء كل باب»، محمود عبدالمغني، ودينا فؤاد، للجمهور من خلال بث مباشر عبر موقع «إنستجرام»، للحديث عن الحكاية التي حققت إشادات واسعة من قبل الجمهور بسبب مناقشتها قضية هامة في المجتمع يعاني منها الكثير من الأزواج بعد فترة من الزواج، بسبب سوء التفاهم بينهم.

وقال «عبدالمغني»، في الفيديو: «أنا مبسوط إني معاكو، ومبسوط أن حكاية ماريونيت عجبتكم، وطبعا كل الناس في المسلسل دا كانت عايزا تعمل حاجة ومن البداية كان في حماس وكان في روح حلوة اننا نقدم عمل قوي، وأن يبقى فيه رسالة الناس ممكن تستفيد منها وتراجع افكارها من خلال الخمس حلقات دول، ودا لاحظته في ردود أفعالكوا سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع والناس متفاعلة جدآ مع الموضوع، لأن المشكلة اللي بيتناولها العمل بتواجه ناس كتير جداً».

وأضاف: «أنا و(مروة) دينا فؤاد احنا سمن على عسل أهو، ودينا فؤاد بحبها جدآ كممثلة وكإنسانة واحنا صحاب من زمان».

وقالت «فؤاد»، خلال الفيديو: «المشكلة التي ناقشتها المسلسل، مست قاعدة عريضة من الستات المصريات بشكل أخص من الرجالة، والرجالة لازم تهتم بستاتها».