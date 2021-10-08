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سفير في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية

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سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية سفير في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية

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زار السفير ياسر سرور سفير البوسنة والهرسك وحرمه، احدى المدارس الحكومية في العاصمة البوسنية سراييفو، حيث التقى بمديرة المدرسة وعدد من المدرسين، كما تم اقامة حفل تكريم لأحد تلاميذ هذه المدرسة الذي شارك في المسابقة السنوية التي تقيمها مصر تحت عنوان «مصر في أطفال العالم» .

تحدث السفير ياسر سرور وحرمه عن مصر في إطار حوار رائع وودي دار مع التلاميذ الذين أبدوا اهتماماً كبيرا بالتعرف على الحضارة المصرية والمناطق التي يمكنهم زيارتها في مصر، حيث تم الاشارة إلى عدد من المقاصد السياحية في مصر منها الأهرامات والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية مثل شرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن متحف الحضارة الذي تم افتتاحه مؤخراً، وقد تم التأكيد على أهمية زيارة تلك الأماكن في ضوء ان هؤلاء التلاميذ سيقومون بدراسة تاريخ مصر خلال مراحل دراستهم المختلفة.

وأعربت مديرة المدرسة عن بالغ تقديرها لقيام السفير وحرمه بزيارة المدرسة، وقدمت من جانبها اللوحة التي قامت بإعدادها أيضا إحدى الطالبات وحاولت من خلالها التأكيد على عمق الروابط بين مصر والبوسنة والهرسك، وسيتم ترتيب لقاء مع هذه الطالبة في مرحلة لاحقة بناء على طلب السفير ياسر سرور.

وذكرت مديرة المدرسة أن اللوحات التي تم اعدادها من جانب عدد من تلاميذ المدرسة تشير إلى الصورة الجملية التي في اذهان التلاميذ عن مصر، معربة عن املها في اتمام رحلة سياحية لهؤلاء التلاميذ واولياء امورهم لزيارة الاماكن السياحية المختلفة في مصر.

أعرب السفير المصري عن سعادته الغامرة بما لمسه من حرص شديد من التلاميذ للتعرف على المزيد من المعلومات عن مصر ومشاعر الود النقية التي يحملونها لمصر والصورة الرائعة في اذهانهم عن الوطن الحبيب.

المصرى اليوم

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