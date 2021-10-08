أخبار عاجلة

غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي -
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره -
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً -
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين‎ للرياض وجدة -
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021 -
"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب -
برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم -
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل) -
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج -
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

اصطدام غواصة نووية في بحر الصين

Print
اصطدام غواصة نووية في بحر الصين اصطدام غواصة نووية في بحر الصين
أفادت البحرية الأمريكية باصطدام غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية تابعة لها بجسم غريب في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ السبت الماضي، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات تهدد الحياة.

وقال الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء: إن الغواصة (يو إس إس كونتيكت) لا تزال في حالة آمنة ومستقرة. ولم تتأثر محطة الدفع النووي بها. وأضاف الأسطول أنه يتم تقييم مدى الضرر الناجم عن حادث الاصطدام الذي وقع في الثاني من أكتوبر الجاري.

وذكر تقرير لموقع (يو إس نيفال انستيتيوت نيوز) نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لم يتم تسميته، أن 11 بحاراً أصيبوا بجروح طفيفة إلى متوسطة عندما اصطدمت الغواصة بجسم مجهول تحت في منطقة بحر الصين الجنوبي.

سابقة

كان أخر حادث اصطدام تعرضت له غواصة أمريكية وقع في عام 2005، حينما اصطدمت الغواصة «يو إس إس سان فرانسيسكو» بجبل تحت الماء، ما أسفر عن مقتل أحد البحارة على متنها، بحسب موقع (يو إس نيفال انستيتيوت نيوز). وقد عانى الأسطول السطحي للبحرية الأمريكية من عدة حوادث في غرب المحيط الهادئ المزدحم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اصطدامات متتالية شملت مدمرتين صاروخيتين موجهتين في عام2017، وأدت تلك الحوادث إلى إقالة قائد الأسطول السابع وإجراء تحقيقات مكثفة في التدريبات والسياسات والمعدات البحرية.

ويأتي حادث الاصطدام في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا

إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بقنا

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بقنا

مكة : القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية

مكة : القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية

ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية

ضبط مترصد عملاء البنوك في مكة.. ارتكب عدة حوادث جنائية