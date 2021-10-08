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غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين للرياض وجدة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
موسكو تحمل بروكسل وواشنطن مسؤولية أزمة الغاز
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 08 أكتوبر 2021 04:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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