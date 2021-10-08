حملة مكبرة على محطات الوقود في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود في نطاق محافظة الأقصر، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

محطات وقود الاقصر

ومن جانبها، قادت هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بالأقصر ومحطات الوقود بمدينتي الأقصر والبياضية، بالتنسيق مع مديرية التموين وادارة المرور، وادارة المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفه لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

محطات وقود الاقصر

شارك في الحملة كلا من الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق، والرائد محمد عبدالعزيز مدير مباحث التموين، ومحسن الشامي مدير ادارة الأزمات.

محطات وقود الاقصر

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ ٧ جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر وبنزين 95 بسعر ٩.٢٥ جنيه للتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند ٤٢٠٠ للطن والمتر المكعب للغاز الطبيعي للسيارات ٣.٧٥ جنيه.