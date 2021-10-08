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«التعليم العالي» تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا بالجامعات من الطلاب وهيئة التدريس

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«التعليم العالي» تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا بالجامعات من الطلاب وهيئة التدريس «التعليم العالي» تعلن عدد من تلقوا لقاح كورونا بالجامعات من الطلاب وهيئة التدريس

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مع بدء العام الدراسي الجديد غدا السبت، تستمر الجامعات والمعاهد في استقبال الطلاب الجدد والقدامى، وسوف تستكمل حملة التطعيم لقاح بكثافة مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، من خلال توفير أماكن التطعيم والجرعات اللازمة داخل الجامعات والمعاهد، وتسجيل بيانات الطلاب خلال تواجدهم بالحرم الجامعي، للتيسير على جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، والاستعداد للانتهاء من تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، خلال الأسابيع الأولى من بدء الدراسة.

ويتوفر بالجامعات، العديد من النقاط المتاحة للتطعيم والتي بلغ عددها 302 نقطة بمختلف الجامعات المصرية، إضافة إلى مراكز التطعيم التي أتاحتها وزارة الصحة والسكان لطلاب الجامعات والمعاهد وعددها 270 مركزًا للشباب على مستوى الجمهورية.

كما يتاح للطلاب المستجدين التطعيم بمستشفيات الطلبة بالجامعات، أثناء إنهاء إجراءاتهم الطبية للقيد بالكليات المختلفة.

يذكر أن حملة التطعيم بالجامعات خلال الفترة الماضية، قد انتهت من تطعيم حوالي مليون طالب تقريبًا من إجمالي حوالى 3 مليون طالب، كما تجاوزت نسبة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري نسبة 90%، وبلغ معدل الحصول على جرعات التطعيم حوالي 48 ألف جرعة يوميًا بالجامعات والمعاهد.

وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بقرارت المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الماضي، والتى شملت الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لكافة منتسبي منظومة الجامعات والمعاهد، وتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالجامعات؛ ومتابعة حملة التطعيم حتى نهايتها، ومتابعة إجراءات التطهير والتعقيم والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية داخل الحرم الجامعي.

المصرى اليوم

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