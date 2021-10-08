أخبار عاجلة

غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي -
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره -
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً -
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين‎ للرياض وجدة -
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021 -
"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب -
برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم -
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل) -
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج -
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السيطرة على حريق في منزل بحاجر كومير بإسنا جنوب الأقصر

Print
السيطرة على حريق في منزل بحاجر كومير بإسنا جنوب الأقصر السيطرة على حريق في منزل بحاجر كومير بإسنا جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، تحت إشراف العميد إكرامي خيري الدين مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، وبقيادة الرائد نادر عسكر، بوحدة إطفاء إسنا، من السيطرة على حريق شب بمنزل مواطن، نتيجة ماس كهربائي، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، بلاغا من مركز شرطة إسنا بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بناء على بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل عبدالرحيم. ر، 30 عاما، بقرية حاجر كومير التابعة لمجلس مدينة إسنا.

وعلى الفور انتقل لموقع الحريق، إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد نادر العسكر مدير وحدة إطفاء إسنا، وصالح غانم رئيس القرية، وعبدالله محمد عبدالنور، وأحمد عبدالنعيم من مجلس قروي كومير.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن إتلاف المنزل بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم حصر الخسائر من قبل اللجنة المختصة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج

وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج