السيطرة على حريق في منزل بحاجر كومير بإسنا جنوب الأقصر

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تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، تحت إشراف العميد إكرامي خيري الدين مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، وبقيادة الرائد نادر عسكر، بوحدة إطفاء إسنا، من السيطرة على حريق شب بمنزل مواطن، نتيجة ماس كهربائي، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، بلاغا من مركز شرطة إسنا بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بناء على بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل عبدالرحيم. ر، 30 عاما، بقرية حاجر كومير التابعة لمجلس مدينة إسنا.

وعلى الفور انتقل لموقع الحريق، إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد نادر العسكر مدير وحدة إطفاء إسنا، وصالح غانم رئيس القرية، وعبدالله محمد عبدالنور، وأحمد عبدالنعيم من مجلس قروي كومير.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن إتلاف المنزل بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم حصر الخسائر من قبل اللجنة المختصة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .