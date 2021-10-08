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فرق سباحة الأهلي تتوج ببطولة منطقة القاهرة

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فرق سباحة الأهلي تتوج ببطولة منطقة القاهرة فرق سباحة الأهلي تتوج ببطولة منطقة القاهرة

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فرق السباحة بالنادي الأهلي، توجت ببطولة منطقة القاهرة الصيفية 2021، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت النتائج في مختلف المنافسات كالتالي:

مرحلة 15 عامًا:
توج فريق سباحة الأهلي 15 عامًا «ناشئين» بالمركز الأول بعدما حقق 29679 نقطة، فيما جاء فريق الناشئات ثانيًا بمجموع نقاط 24824.

مرحلة 16 عامًا:
توج فريق سباحة الأهلي 16 عامًا بالمركز الأول على مستوى الناشئين بمجموع نقاط 32643، كما فاز فريق الناشئات بالمركز الأول بمجموع نقاط 25406.

مرحلة 17 عامًا:
توج فريق سباحة الأهلي «ناشئين» بالمركز الأول بمجموع نقاط 32666، كما فازت الناشئات بالمركز الأول أيضًا بمجموع نقاط 26086.

مرحلة 18 عامًا:
توج فريق سباحة الأهلي «ناشئين» بالمركز الأول بمجموع نقاط 26280، كما فازت الناشئات بالمركز الأول بمجموع نقاط 15105.

مرحلة 19 عامًا:
فاز فريق سباحة الأهلي «ناشئين» بالمركز الأول بمجموع نقاط 26545، كما فازت الناشئات بالمركز الأول بـ13226 نقطة.

كأس مرحلة العمومي:
فاز فريق سباحة الأهلي بالمركز الأول برصيد 40362 نقطة، وفازت السيدات بالمركز الأول بمجموع 34364 نقطة.

كما فازت فرح طارق فتحي لاعبة سباحة الأهلي، بجائزة كأس أحسن سبّاحة على مستوى الناشئين والناشئات في مرحلة 15 عامًا، بعدما حققت 3178 نقطة.

وفاز أحمد سامح محمد السعيد بجائزة أحسن سبّاح في مرحلة الناشئين والناشئات تحت 17 عامًا، برصيد 3558 نقطة.

كما فاز صهيب خالد بجائزة كأس أحسن سبّاح وافضل رقم في منافسات مرحلة 18 عامًا وحقق 3649 نقطة، كما فازت لوجين يوسف بجائزة كأس أحسن سبّاحة بمجموع نقاط 3329، وجائزة افضل رقم تحقق في 100م حرة.

وفي مرحلة 19 عامًا فاز يوسف هاني بجائزة أحسن سبّاح بمجموع نقاط 3522، بينما فاز يوسف طلال بجائزة افضل رقم، وحقق 29.42 في منافسات 50م صدر، بمجموع نقاط 789. كما فازت ريتاج أشرف بجائزة أحسن سبّاحة بمجموع 2494 نقطة، ونور إسلام بجائزة أفضل رقم في منافسات 50 حرة، بمجموع نقاط 551.

وفي منافسات العمومي رجال وآنسات، حقق محمد سامي لاعب الأهلي جائزة كأس أحسن سبّاح بمجموع نقاط 4616، وفاز محمد حسام بجائزة أحسن رقم تحقق في منافسات 50م صدر، بمجموع نقاط 891.

الجدير بالذكر، أن فريق سباحة الأهلي تحت 13 عامًا «ناشئين وناشئات»، قد تُوج ببطولة منطقة القاهرة، فيما فاز فريق 14 عامًا «ناشئات»، بلقب البطولة أيضًا.

المصرى اليوم

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