أخبار عاجلة

غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي -
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره -
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً -
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين‎ للرياض وجدة -
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021 -
"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب -
برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم -
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل) -
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج -
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

Facebook تمارس الرقابة على المحتوى الفلسطيني

Print
Facebook تمارس الرقابة على المحتوى الفلسطيني Facebook تمارس الرقابة على المحتوى الفلسطيني
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن فيسبوك ومنصته على إنستغرام أزالتا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا العام.

يضاف الاتهام الصادر عن المنظمة الحقوقية الدولية إلى الضغط الذي تتعرض له أكبر تواصل اجتماعية في العالم، بعد أن قالت موظفة سابقة في الشركة أمام المشرعين الأمريكيين الثلاثاء أن فيسبوك بحاجة إلى تنظيم.

وعبر الفلسطينيون علنا عن شكاوى من الرقابة التي فرضت على الشبكات الاجتماعية في مايو الماضي، عندما أدت صدامات في القدس الشرقية المحتلة على خلفية طرد مقدسيين إلى تصعيد انتهى إلى مواجهة عسكرية دامية بين إسرائيل وقطاع غزة، من حيث أطلقت صواريخ ردت عليها إسرائيل بغارات جوية. وصفت ديبورا براون كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى هيومن رايتس ووتش في بيان الإجراءات التي نفذتها فيسبوك بأنها «رقابة».

وقالت في بيان «قام فيسبوك بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علنًا عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين».

وحثت المنظمة ومقرها في الولايات المتحدة فيسبوك على إجراء «تحقيق مستقل بشان تخفيف المحتوى فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لا سيما فيما يتعلق بأي تحيز أو تمييز في سياساتها أو إنفاذها أو أنظمتها».


الوطن السعودية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح

الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس