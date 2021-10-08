تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
غداً: الرياض تستضيف منافسات دوري أبطال آسيا.. وممثلا الوطن يستعدان لدور ربع النهائي
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
منابر الجمعة في 21 ألف جامع ومسجد تُجرم التستر التجاري بكل صوره
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
"هيئة العقار" تضبط 4363 إعلاناً مخالفاً
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
إحباط محاولتيْ تهريب 1.5 كجم كوكايين للرياض وجدة
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
"يلو" تستضيف الأطفال ذوي الإعاقة في جناحها بمعرض الكتاب
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:37 مساءً
برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية
-
الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
بعد التسعيرة الجديدة .. لماذا تتجه الدولة لتعديل أسعار البنزين ؟ .. اعرف الإجابة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 08 أكتوبر 2021 04:21 مساءً
139
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
الأرصاد تحذر من مفاجأة بخصوص درجات الحرارة وتقلبات الجو وتوجه نصائح هامة للمواطنين
فيديو اليوم السابع
الجمعة 15 أكتوبر 2021 12:51 مساءً
شاهد فساتين درة وريهام حجاج على الريد كاربت فى افتتاح مهرجان الجونة
فيديو اليوم السابع
الجمعة 15 أكتوبر 2021 12:38 مساءً
المشاهد الأولى من انهيار عقار باب الشعرية ونجاة سكانه
فيديو اليوم السابع
الجمعة 15 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
اللى مشفش أجمل فساتين وأزياء المهرجان.. حصاد ريد كاربت الجونة فى ليلة الافتتاح
فيديو اليوم السابع
الجمعة 15 أكتوبر 2021 12:37 مساءً
السابق
.شقة فاتن حمامة للبيع بالمزاد العلنى شوف موقعها ومين جيرانها
التالى
البنت اتيتمت وهي بتتولد.. زوج يتهم مستشفى بالدقهلية قتلوا مراتي بعد الوضع
Tweets by @3yonNews