3 آلاف قطعة مياه موفرة للاستهلاك بالقاهرة

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وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الشركات بضرورة الاستمرار في حملات ترشيد استهلاك المياه والتوسع في تركيب القطع الموفرة على مستوى الجمهورية لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتقليل نسب الفاقد، وتخفيض قيمة الفاتورة، مع انتشار القطع الموفرة والتنسيق الكامل مع مديريات التعليم والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية لتركيب القطع الموفرة لها.

وقال إن الأولوية خلال الفترة القادمة لرفع الوعي المائي للمواطنين، وضرورة تغيير العادات السلوكية والممارسات الخاطئة، والتركيز على التعامل الصحيح للحفاظ على المياه وعدم اهدارها، وتنفيذ حملات التوعية على مراحل وتهيئة المواطنين للتعامل مع الخدمات المقدمة وضرورة الحفاظ عليها

وأكد على أهمية توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة، لترشيد الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60% تقريبا، والتي تنعكس على فاتورة استهلاك المياه.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنه تم توفير 3 الاف قطعة موفرة يتم الان تركيبها بجميع ادارات الشركة والمحطات والروافع والديوان العام للشركة من اجل خفض الاستهلاك بشكل كامل ضمن خطة الشركة القابضة في تركيب قطع موفرة بجميع الادارات والأفرع بشركات المياه والصرف الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.