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أرتيتا يضيف رقمًا مميزًا للمدربين الإسبان في الدوري الإنجليزي

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أرتيتا يضيف رقمًا مميزًا للمدربين الإسبان في الدوري الإنجليزي أرتيتا يضيف رقمًا مميزًا للمدربين الإسبان في الدوري الإنجليزي

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أعلن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الساعات الماضية عن فوز المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي بجائزة مدرب الشهر في البريميرليج.

وتوج أرتيتا بجائزة مدرب الشهر عن شهر سبتمبر الماضي، بينما فاز بجائزة لاعب الشهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد منافسة مع نجم منتخب وفريق ليفربول محمد صلاح.

ووفقاً لهذه الجائزة بات ميكيل أرتيتا 6 مدرب إسباني يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد بداية مخيبة للآمال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس نجح أرتيتا في شهر سبتمبر في قيادة آرسنال لتحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب نورويتش سيتي وبيرنلي بنتيجة واحدة هى 1-صفر وعلى توتنهام في ديربي لندن بنتيجة 3-1.

المصرى اليوم

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