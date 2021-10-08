«خطة النواب» تناقش مشاركة القطاع الخاص في «البنية التحتية»

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تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

كما تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، تمهيدا لإعداد تقريراً بشأنه لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب وإقراره.