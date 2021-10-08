بيج رامي في المؤتمر الصحفي لمستر أولمبيا: الشتاء سيأتي غدًا في أورلاندو

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انطلقت فجر اليوم الجمعة فعاليات بطولة مستر أولمبيا في قاعة المؤتمرات بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية والتي تستمر حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 4 أبطال مصريين لأول مرة في تاريخ منافسات الفعالية الأهم والأقوى في كمال الأجسام للمحترفين.

ويتنافس هذا العام 4 أبطال مصريين على لقب مستر أولمبيا من فريق كوسكواد، منهم 3 أبطال في الوزن المفتوح وهم ممدوح السبيعي «بيج رامي» حامل اللقب في نسخة 2020، ومحمد شعبان، وحسن مصطفى، بينما ينافس البطل أحمد الورداني، في فئة وزن الـ 212.

المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة ظهر خلاله على المسرح 4 أبطال يتنافسون على اللقب هذا العام، وهم الأقرب للتتويج به، على رأسهم بطلنا العالمي بيج رامي وبراندون كوري حامل لقب نسخة 2019، ووصيف النسخة الماضية، والإيراني هادي شوبان صاحب المركز الرابع في نفس النسخة، وويليام بوناك حامل لقب أرنولد كلاسيك عامي 2018و2020 وصاحب المركز الخامس في نسخة العام الماضي.

وأثناء تقديم الرباعي كانت هناك مناوشات مع بطلنا بيج رامي الذي أكد أنه بذب مجهودا كبيرا منذ تتويجه بلقب النسخة الماضية حتى يتمكن من هزيمة نفسه هذا العام والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وكشف رامي النقاب حول أنه يتوقع ان يكون وزنه 300 باوند وهو ما سيؤهله للفوز بلقب مستر اولمبيا، وهو ما رفضه الهولندي وليام بوناك وأعلن أنه حضر للفوز على رامي مثلما سبق وفاز عليه في بطولات أخرى، وتضامن براندون كورى مع وليام بوناك وأعلن أن الوزن والضخامة لين يرجحا كفة رامي هذا العام وأنه حضر للفوز باللقب.

في المقابل شدد الإيراني هادي شوبان على أنه حضر للتتويج بمستر أولمبيا وهو أمر لن يحققه إلا من خلال الفوز على بيج رامي حامل لقب نسخة العام الماضي، موضحًا أنه وضع في خططه هذا العام التغلب على ضخامة البطل المصري.

واختتم بيج رامي تصريحاته في المؤتمر الصحفي على مسرح مستر اولمبيا قائلاً الشتاء قادم غداً في أورلاندو، وهي نفس الجملة التي أطلقها البطل المصري العالمي قبل التتويج بلقب نسخة العام الماضي.

وفاز بيج رامي بنسخة مستر أولمبيا في العام الماضي بعدما شارك في المسابقة الرسمية بدعوة خاصة تلقاها من المسؤولين عن البطولة، بعدما تسببت ظروف اصابته بالكورونا في ابتعاده عن المشاركة في بطولة اسبانيا، لينجح البطل المصري في التتويج باللقب، وجاء من خلفه الأمريكي براندون كوري، ثم مواطنه فيل هيث، يليه الإيراني هادي شوبان ثم الهولندي وليام بوناك في المركز الخامس.