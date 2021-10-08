كيف تستقبل جامعة القاهرة طلابها في أول يوم دراسي؟ (التفاصيل)

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أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، البرنامج الزمني والأنشطة التي سيتم تنظيمها خلال أول أيام الدراسة بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 والتي تنطلق غدا السبت.

تبدأ فعاليات جامعة القاهرة في استقبال طلابها للعام الدراسي الجديد وذلك الساعة 11.00 صباحًا أمام قبة الجامعة، وتبدأ الفعاليات بعروض موسيقية لأوركسترا الجامعة وموسيقى الشرطة احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يليها تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، ثم افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.

ويتضمن برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي 2022/2021 إقامة معرض الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب:

النشاط الرياضي :

- ملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة انجليزي- بالاضافة لعرض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة- ترابيزة تنس طاولة- ملعب كرة الريشة.

النشاط الثقافي:

تنظيم مسابقة (معلومة عامة وجوائز فورية)- معرض علمي للالكترونيات وأعمال التراث.

الأسر الطلابية:

عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر.

النشاط الفني:

عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية- وورشة فنون تشكيلية.

النشاط الاجتماعي:

عمل معرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الملتقيات- توزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة أنا أقوى من المخدارت.

الإرادة والتحدي:

من أجل الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع والتعريف بالأنشطة التي يمارسونها- يتم عرض الجوائز التي حصل عليها الطلاب في الملتقيات ومنتجات الطلاب.

الجوالة والخدمة العامة:

تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة- ماركية لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة.

الاتحادات الطلابية:

عرض بانوراما مصورة تحت عنوان (من أجل مصر) تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية والاحتفالات الفنية التي تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة- توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة- توزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال- ألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.