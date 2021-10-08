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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة صوب استاد برج العرب في مدينة الأسكندرية من أجل متابعة مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب ليبيا.

يواجه منتخب مصر نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يحتل الضيوف منتخب ليبيا المركز الأول وله 6 نقاط من مباراتين.

ويقود منتخب مصر في هذه المباراة البرتغالي كارلوس كيروش في مهمته الرسمية الأولى مع الفراعنة بعدما قاد حسام البدري منتخب مصر في أول مباراتين في مشوار التصفيات أمام كل من أنجولا والجابون.

وتقول لغة الأرقام أن 6 لاعبين فقط من منتخب مصر بدأوا في التشكيل الأساسي مع حسام البدري المدير الفني السابق في مباراتي الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام أنجولا والجابون.

وهؤلاء اللاعبين هم: محمد الشناوي ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي.

ولا يوجد من هؤلاء اللاعبين الستة لاعبان حالياً في قائمة منتخب مصر بعدام استبعدهما كارلوس كيروش من القائمة وهم: محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.