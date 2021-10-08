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برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
وكيل صحة الشرقية يخلي طرف فريق التطعيم بوحدة الحلوات لتغيبهم ويكافئ فريق العدوة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
بدء المؤتمر الصحفي لتكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
قطع المياه اليوم وغداً عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (تعرف عليها)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في حمله بالقناطر الخيرية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
معيط في اجتماع وزراء المالية الأفارقة: توحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من ثروات القارة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستعرض مشروع موازنة الاتحاد لعام 2022
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الدراسة تنطلق غدا .. شوف أرخص زى مدرسى بـ الموسكى من 110 لـ 200 جنيه للأولاد والبنات
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 08 أكتوبر 2021 04:07 مساءً
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