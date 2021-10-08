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برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:31 مساءً
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
وكيل صحة الشرقية يخلي طرف فريق التطعيم بوحدة الحلوات لتغيبهم ويكافئ فريق العدوة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
بدء المؤتمر الصحفي لتكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
قطع المياه اليوم وغداً عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (تعرف عليها)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في حمله بالقناطر الخيرية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
معيط في اجتماع وزراء المالية الأفارقة: توحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من ثروات القارة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستعرض مشروع موازنة الاتحاد لعام 2022
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. وزير الدفاع الروسي في جولة تفقدية إلى مطار بلسيتسك الفضائية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 08 أكتوبر 2021 04:03 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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