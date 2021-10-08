أخبار عاجلة

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم -
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل) -
وزيرة التضامن توجه بصرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لمستفيدي البرنامج -
محافظ المنيا: تسليم الكتب للطلاب والتلاميذ دون التقيد بسداد الرسوم الدراسية -
وكيل صحة الشرقية يخلي طرف فريق التطعيم بوحدة الحلوات لتغيبهم ويكافئ فريق العدوة -
بدء المؤتمر الصحفي لتكريم أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي -
قطع المياه اليوم وغداً عن 23 منطقة بالقاهرة والجيزة (تعرف عليها) -
ضبط 34 تاجر مخدرات وسلاح في حمله بالقناطر الخيرية -
معيط في اجتماع وزراء المالية الأفارقة: توحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من ثروات القارة -
نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يستعرض مشروع موازنة الاتحاد لعام 2022 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر وليبيا في تصفيات 2022 .. تعرف على القنوات

Print
بث مباشر مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 .. تعرف على القنوات بث مباشر وليبيا في تصفيات 2022 .. تعرف على القنوات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة مصر وليبيا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي جاء خلفًا لحسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

اقرأ ايضًا: رقم مقلق قبل ساعات من مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

ويعمل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي على مواصلة الأداء الجيد الذي ظهر به فرسان المتوسط في الفترة الأخيرة والوصول إلى العلامة الكاملة حتى الآن، عكس توقعات الكثير من الخبراء والمتابعين للساحرة المستديرة في القارة السمراء.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بث مباشرلمباراة منتخب مصر وليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية.

أقرأ ايضًا: تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport لمشاهدة مباراة منتخب مصر وليبيا

وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية ، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

ويوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بث مباشر لمباراة مصر وليبيا عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

كما يقدم المصري اليوم لزواره وعشاق المصري خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

شهدت القائمة النهائية للفراعنة أمام فرسان المتوسط العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها خروج لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف إلى جانب استدعاء أحمد فتحي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر وليبيا اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وذلك بعدما ظهر بحالة بدنية جيدة خلال الحصص التدريبية الأخيرة والاطمئنان على سلامته بإجراء فحوصات طبية.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمود حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح، وسيحاول كيروش الحفاظ على التفاهم الذي ظهر به الرباعي خلال المباريات الأخيرة في ولاية البدري.

خط الوسط الدفاعي: من المتوقع أن يُسند كيروش مهمة التأمين الدفاعي في وسط الميدان إلى الثنائي طارق حامد ومحمد النني.

خط الوسط الهجومي: أصبح مركز صانع اللعب متاحًا لتواجد عبدالله السعيد بعد خروج أفشة من القائمة، فيما سيتواجد رمضان صبحي كجناح أيسر والنجم العالمي محمد صلاح كجناح أيمن.

قلب الهجوم: يتمتع مصطفى محمد لاعب المعار إلى جالاتا سراي التركي بثقة الجهاز الفني لمنتخب ، وهو المؤهل لقيادة خط الهجوم أمام ليبيا في ظل غياب محمد شريف.

ترتيب مصر وليبيا في التصفيات المونديالية

يحتل منتخب ليبيا قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما يتواجد منتخب مصر في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021

أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

برلماني: ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات تجاهل للدستور ومجانية التعليم

«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم الجامعي (التفاصيل)

نجاح مساعي إعادة مومياء كاهن مصري من جنوب أفريقيا

نجاح مساعي إعادة مومياء كاهن مصري من جنوب أفريقيا