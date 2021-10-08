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انطلاق أولى القوافل الاجتماعية بمناسبة العيد القومي للغربية

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انطلاق أولى القوافل الاجتماعية بمناسبة العيد القومي للغربية انطلاق أولى القوافل الاجتماعية بمناسبة العيد القومي للغربية

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، انطلاق أولى القوافل الاجتماعية بقرية خرسيت مركز طنطا بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والمستمرة على مدار شهر أكتوبر، حيث تم توجيه كافة المساعدات التي شملتها القافلة إلى الأسر الأولى بالرعاية والتي وقع عليها الاختيار من قبل مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد المحافظ أنه خلال القافلة تم تسليم عدد (١٠٠) كرتونة مواد غذائية، إلى جانب مبلغ (١٠٠) جنية لعدد (١٠٠) مواطن، مؤكداً على استمرار القوافل الاجتماعية طوال الشهر لتجوب مختلف القرى والمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظة، حيث أنه من المقرر تنفيذ عدد (٥٥) قافلة اجتماعية طوال شهر أكتوبر تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

يُذْكَر أن المحافظة وضعت برنامجاً مكثفاً هذا العام للاحتفال بالذكرى الـ ٢٢٣ للعيد القومي سيستمر طوال شهر أكتوبر، سيتضمن افتتاح عدد ٣٦ مشروع ما بين ( مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ (٥٥) قافلة متنوعة ما بين قوافل ( طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذلك تنظيم (٣١) رحلة لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، كما سيتم تنفيذ ( ٦ معارض ومسابقات، ١٣ ندوة تثقيفية، ١٢ حفلة متنوعة ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).

المصرى اليوم

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