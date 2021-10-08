إصابة لاعب فاركو بخلع في الكتف

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تعرض هاني السيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لإصابة قوية أمس خلال مباراة الإسماعيلي الودية، خرج على أثرها من الملعب مباشرة بصحبة الجهاز الطبي للفريق البرتقالي.

وقد أكد مجدي وهبي طبيب الفريق الأول بنادي فاركو أن حجم الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط هاني السيد بمباراة الإسماعيلي الودية، هي خلع بالكتف الأيمن.

وأشار طبيب فاركو أن تم رد كتف اللاعب بعد خلعه، ويخضع لبعض الأشعة لتحديد مدة الغياب عن الملاعب.

وقد انتهت احداث المباراة الودية أمس بين فريقي فاركو والإسماعيلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن استعدادات الفريقين لإنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز 25 أكتوبر الجاري.