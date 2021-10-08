صبحى يشيد بأجواء العملية الانتخابية في ضوء الإشراف الكامل للجنة التنسيقية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة جهود غرفة العمليات المشكلة بشأن متابعة العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية، والتي أكدت للوزير أن الانتخابات تسير بشكل هادئ ووفقاً للضوابط القانونية واللوائح المنظمة رغم المنافسة القوية بين المرشحين في بعض الأندية في ضوء استمرار انتخابات مجالس إدارات العديد من الهيئات الرياضية ومنها أندية الزهور والمنصورة والإعلاميين اليوم الجمعة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأجواء المنافسات الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والنزاهة مشيراً إلى الجهود الكبيرة إلى تبذلها اللجنة التنسيقية المشرفة على العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية.

وأكد صبحى أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات وهى بذلك تعد استكمالاً للإنجازات الرياضية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية.

وحرص وزير الرياضة أيضاً على التواصل مع مديريات الشباب والرياضة للاطمئنان على انتظام كافة مجريات العملية الانتخابية واستقرارها دون أية مشكلات، فضلا عن متابعته للاطمئنان على على التزام الجميع بكود الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين من فيروس كورونا.