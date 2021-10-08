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انطلاق البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية بـ3 مراكز للشباب بإدفو

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انطلاق البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية بـ3 مراكز للشباب بإدفو انطلاق البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية بـ3 مراكز للشباب بإدفو

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تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنظيم فعاليات البرنامج القومى لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية بالتعاون مع الأزهر الشريف والتي أقيمت تحت عنوان «مبادرة الأزهر يجمعنا» بمقر مركز شباب النخل بإدفو .

ومن جانبه، أوضح فتحى عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأنه شارك في فعاليات البرنامج 3 مراكز للشباب بإدفو وهى النخل وأبوغلاب والفقراء وذلك وسط مشاركة لـ 50 عضو من الشباب والفتيات للمرحلة السنية ما بين 18 إلى 30 سنة بهدف تعريفهم بكيفية مواجهة الظواهر السلبية التي تتنافى مع قيم المجتمع، مع تعزيز ودعم الأخلاق الحميدة والسمو بها لإظهار السلوكيات الإيجابية والإرتقاء بها، مع إستثمار طاقات الشباب الكامنة في أعمال مفيدة تغود بالخير والنفع على مجتمعهم ووطنهم، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك قام قسم الشباب بإدارة نصر النوبة بتنظيم مسابقة عن مفهوم الحركة الكشفية والتي أقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وشارك فيها 50 شاب وفتاة للعمل على صقل مواهبهم في هذا الإتجاه .

المصرى اليوم

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