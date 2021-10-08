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نائب رئيس جامعة المنوفية تلتقي طالبة بالبعثة التدريبية إلى جامعة سمارا الروسية

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نائب رئيس جامعة المنوفية تلتقي طالبة بالبعثة التدريبية إلى جامعة سمارا الروسية نائب رئيس جامعة المنوفية تلتقي طالبة بالبعثة التدريبية إلى جامعة سمارا الروسية

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التقت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، بالطالبة آلاء إبراهيم الغراب الطالبة بكلية الهندسة الإلكترونية، والتى كانت ضمن البعثة التدريبية لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية المتفوقين، والمقيدين بالفرقة الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية.

تناول اللقاء الحديث عن الفعاليات والأنشطة والتدريب الذي شاركت فيه الطالبة حيث شاركت الطالبة آلاء ابراهيم الغراب المقيده بالمستوى ٤ ببرنامج هندسة الإلكترونيات الصناعيه والتحكم في البرنامج التدريبي التابع للإدارة المركزيه للبعثات ووكالة الفضاء المصرية للتدريب ف جامعه سامارا بروسيا على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، حيث شاركت اثناء البعثة في العمل على قمر صناعي لتقييم جودة الاتصال ونظام الملاحة بين القمر الصناعي ونظام ال GNSS وتكون فريق العمل من ٤ طلاب مصريين و٦ طلاب من دوله المكسيك.

استمعت الدكتورة نانسى أسعد للشرح التفصيلى الذي قدمته الطالبة عن تجربتها بجامعة سمارا الروسية ومدى الاستفادة التي حققتها من هذا التدريب والتبادل العلمى والثقافى والمعرفى في مجال هام، ومدى اهتمام القيادة السياسية بالطلاب المتفوقين والنابغين في مختلف التخصصات وأهمية دعمهم بكافة سبل الدعم لأنهم يمثلون ثروة قومية في مستقبل الوطن، موجهه الطالبة لنقل تجربتها إلى زملائها الطلاب لتشجعيهم على الانضمام لهذه البعثات التدريبية الهامة.

جدير بالذكر أن هذه البعثة تأتى في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي مُمثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية؛ لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية لمدة قصيرة الأجل، وتم الإعلان عن التدريب على مستوى الجمهورية لجميع الجامعات المصرية، وتم اختيار الطلاب على مرحلتين، حيث تقدم للمرحلة الأولى ٤٠٠ طالب، وتم اختيار ٥٥ طالب منهم مستوفين لشروط الإعلان، وفي المرحلة الثانية تم اختيار ٣٧ طالب، تم تقسيمهم إلى عدد من المجموعات للتدريب بالخارج.

المصرى اليوم

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