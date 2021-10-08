افتتاح مسجد الحمدلاب بغرب أسوان بتكلفة 1.5 مليون جنيه

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افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، مسجد الحمدلاب والحجاب بقرية غرب أسوان بمساحة 270 م2 وبتكلفة 1.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وذلك بحضور العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، الذي ألقى خطبة الجمعة بعنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام».

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبدالسميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 51 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أنه يتم التشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .