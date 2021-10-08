إقبال متوسط على انتخابات نقابة أطباء بني سويف

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شهدت العملية الانتخابية في انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة بنى سويف، إقبالا متوسطا منذ بداية عملية التصويت التي بدأت في التاسعة صباحا بإشراف قضائي، حيث تجري الانتخابات بمقر نقابة الأطباء بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى هارون ، نقيب الأطباء ببنى سويف ، إن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 3486 طبيبا. وأضاف هارون ، أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، يكون التصويت بالنسبة للنقابة الفرعية اختيار 2 من بين 5 مرشحين لمقاعد تحت السن ويتم اختيار 2 من بين 6 مرشحين لمقاعد فوق السن ، اما بالنسبة لمقعد شمال الصعيد فيتم اختيار مرشح من بين 3 مرشحين تقدما لشغل المنصب.

وطالب هارون الأطباء بالنزول للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن هناك حالة من الحب والتآلف بين كافة أعضاء الجمعية العمومية.