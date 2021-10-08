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شهدت أسعار الذهب، ظهر اليوم الجمعة، 8 أكتوبر 2021، ارتفاعا كبيرا ومفاجئا محققا أرباحا كبيرة للمتداولون، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة تتراوح مابين 0.91% إلى 1.08%، عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية، كما ارتفع سعر الذهب في مصر، في استجابة لارتفاع الأسعار عالميا وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 773 و775 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، ظهر اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 773 إلى 775 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 663 إلى 665 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6184 إلى 6200 جنيها، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع .

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، ظهر اليوم، عقب صدور تقرير التوظيف الأمريكية والذى جاء مخيبا للآمال، وسجل اضافة قدرها 194 ألف وظيفة جديدة وكان يتوقع الخبراء أن يضيف 500 ألف وظيفة جديدة، كما صدر تقرير الوظائف غير الزراعية وأضاف 317 ألف وظيفة جديدة وكان المتوقع أن يضيف 455 ألف وظيفة جديدة وهو الآخر يعد سلبيا لسوق العمل وتسببت تلك البيانات في لجوء المستثمرين لشراء الذهب وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.08% دفعة واحدة، ليصل سعره إلى 1774.01 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.91%، وتمت المتاجرة على 1775 دولارا للأوقية بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.17% امام العملات المنافسة .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، بنسبة كبيرة، ظهر اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 784.58 جنيها، بينما كان في الصباح 775.47 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،776.26 $، بينما كانت في الصباح، 1,755.71 $ .

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

تراجع بعد ارتفاع.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

ارتفاع بعد انخفاض.. أسعار الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021