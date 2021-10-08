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تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين

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تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين

تأجيل بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الناشئين الثامنة (مواليد ٢٠٠٦ فما فوق)، التي كان من المقرر انطلاقها ١٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ بضيافة الاتحاد السعودي.

وجاء التأجيل بعد التنسيق والاتفاق مع كافة الاتحادات الأهلية العشرة التي أكدت مشاركتها، وذلك بسبب بعض الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم.

وحدد اتحاد غرب آسيا شهر كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١ لإقامة البطولة، وبحيث يتم تحديد موعدها بشكل رسمي لاحقاً وبعد التنسيق مع الاتحاد السعودي.

وستحظى البطولة بمشاركة عشرة منتخبات هي إلى جانب حامل لقب النسخة السابعة كلاً من: البحرين، الكويت، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن مجيء منتخب السعودية ضمن المجموعة الأولى التي ضمت كذلك منتخبات اليمن والعراق ولبنان، فيما جاءت منتخبات سوريا وفلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.

وكانت النسخة السابعة من بطولة الناشئين أقيمت عام ٢٠١٩ في الأردن وتوج السعودي بلقبها، فيما حل المنتخب الأردني ثانياً، وجاء المنتخب السوري ثالثاً، وشهدت إلى جانب هذه المنتخبات مشاركة: لبنان، الكويت، البحرين، فلسطين، العراق وعُمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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