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أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه

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أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه

أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه

نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.

لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.

في الشأن المحلي تصدر فوز السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال

https://sabq.org/DnPS4R

"نيوكاسل" ملكية سعودية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة

https://sabq.org/zgtKbP

تعيين ياسر الرميان رئيساً لنادي نيوكاسل

https://sabq.org/nHN7hJ

الرباع السعودي "مجيد" يحقق الفضية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب وزن 55 كجم

https://sabq.org/Vr2MgY

تعرف على قرارات.. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم الـ14

https://sabq.org/kH9p2y

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي دوري الأمم

https://sabq.org/56dTsn

انطلاق بطولة غرب آسيا في الدمام والخبر

https://sabq.org/tbRXq4

نايف هزازي نادم على اللعب للنصر

https://sabq.org/dGJPMR

افتتح بطولة كأس العالم للأثقال للشباب بجدة

https://sabq.org/WcmdRN

إسبانيا تبلغ نهائي دوري الأمم على حساب إيطاليا

https://sabq.org/8f2pbw

انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" للمرة الثانية بالمملكة

https://sabq.org/NLbRZr

رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراتي اليابان والصين

https://sabq.org/YyRWc2

انتقال لاعب الوحدة أصيل عبدالله مطري إلى ليجانيس الإسباني

https://sabq.org/bxDCKk

اختتام أولى مراحل تجارب أداء الانضمام للمنتخب السعودي "سيّدات" بالرياض

https://sabq.org/8GWhf2

الفروسية السعودية تصل إلى مستوى التصنيف الثاني عالميًا

https://sabq.org/SDkwKj

مدرب الفيصلي الإيطالي باولو تراميزاني خامس ضحية دوري المحترفين

https://sabq.org/8CSR7d

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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