الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن المملكة

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جدّدت التأكيد على وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأييدها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة، إضافة إلى استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار هذه الممارسات العدوانية التي تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلّب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وجدّدت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.