جامعة جنوب الوادي تفوز بالمركز الثالث في مسابقة المهرجان الغنائي بمعهد القادة بحلوان

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن حصول فريق الجامعة على المركز الثالث فى الغناء الفردى للطالبة سهيلة عبدالجليل والمركز الثالث فى العزف الفردى للطالب بيشوى امير فى مسابقة المهرجان الغنائى للمتخصصين بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان.

وأشاد الدكتور محمد سعيد عميد الكلية بالدعم المستمر لرئيس الجامعة للكلية ولقسم الموسيقى وبالتشجيع الذى يقدمه الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية ولتكوين فريق للموسيقى والكورال يمثل الجامعة فى كافة المشاركات وقدم عميد الكلية الشكر لقسم الموسيقى ورئيسة القسم الدكتوره هدية دندرا وى و بيشوى انس المعيد بالقسم والاداء المتميز للعازف مينا شهدى الطالب بالقسم.