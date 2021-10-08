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وزير الأوقاف: هذه الألفاظ ممنوعة عند الصلاة على الشهيد

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وزير الأوقاف: هذه الألفاظ ممنوعة عند الصلاة على الشهيد وزير الأوقاف: هذه الألفاظ ممنوعة عند الصلاة على الشهيد

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الفقهاء في صلاة الجنازة، قالوا إن الصلاة على الشهيد، لا يقال فيها «الصلاة على الميت أو أحضر الميت» وإنما يقال «قدموا الشهيد، الصلاة على الشهداء».

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من بمدينة الطور بجنوب سيناء، بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد فودة ،محاقظ جنوب سيناء، أن الشهداء بنص القرآن هم أحياء عن ربهم يرزقون، فيقول الله تعالى «وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ».

وأشار إلى أن الشهيد، له الفردوس الأعلى في الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لقوله تعالى «مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا».

وذكر أن أي إنسان في الدنيا إذا عاش في أي مدينة غاية في الجمال، فإنه بيطبيعته البشرية يريد أن ينتقل منها إلى مكان آخر، إلا الجنة، فإنه لا يريد أن يتحول عنها لأن فيها النعيم ما يغنيه عن نعيم آخر.

واستشهد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، بقوله تعالى (سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) وقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) وقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا).

المصرى اليوم

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